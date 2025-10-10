Neueröffnung in Osterweddingen Zwischen Kuchen und Gulasch: „Café am Wall“ erfüllt Dorf mit Leben
Nach gut einem Jahr Leerstand gibt es in Osterweddingen ein neues Café. Der neue Inhaber Dirk Weinrich erklärt, worauf es die nächsten Monate ankommt.
10.10.2025, 18:00
Osterweddingen - In Osterweddingen kehrt nach einem guten Jahr ein beliebter Anlaufpunkt zurück. Dirk Weinrich hat nun das „Café am Wall“ neu eröffnet. Solange standen die Räumlichkeiten des Cafés auf dem Schäfers-Gelände leer. Nun erstrahlt es im neuen Glanz.