Nach gut einem Jahr Leerstand gibt es in Osterweddingen ein neues Café. Der neue Inhaber Dirk Weinrich erklärt, worauf es die nächsten Monate ankommt.

Zwischen Kuchen und Gulasch: „Café am Wall“ erfüllt Dorf mit Leben

Osterweddingen - In Osterweddingen kehrt nach einem guten Jahr ein beliebter Anlaufpunkt zurück. Dirk Weinrich hat nun das „Café am Wall“ neu eröffnet. Solange standen die Räumlichkeiten des Cafés auf dem Schäfers-Gelände leer. Nun erstrahlt es im neuen Glanz.