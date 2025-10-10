Wie gut muss der Kreuzungsbereich von Bundesstraße und Bahngleisen gesichert sein? Diese Frage stellt sich, seitdem die Schranken vor Zeppernick vor Monaten bei einem Unfall stark beschädigt und noch nicht repariert wurden.

Bundesstraße trifft auf Bahngleis: Wie sicher ist dieser Bahnübergang?

Obwohl stark beschädigt, darf der Bahnübergang bei Zeppernick weiter überfahren werden.

Zeppernick. - Tödliche Unfälle an Bahnübergängen hat es im Bereich der Einheitsgemeinde Möckern zum Glück schon länger nicht gegeben. Das liegt vielleicht auch daran, dass seit 2017 an den Bahnübergängen entlang der Bahnlinie Magdeburg – Altengrabow für viel Geld Schrankenanlagen eingebaut worden sind. Doch bei einem Unfall im Juni 2025 ist eine Halbschranke vor Zeppernick zerstört worden. Ist dieser Bahnübergang jetzt überhaupt noch sicher?