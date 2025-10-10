weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Stadt und Finanzen: Staßfurt wird von der Aufsicht sogar der „Dispo“ verwehrt

18 Millionen Euro „Dispo“ bräuchte die Stadt Staßfurt. Die Kommunalaufsicht pocht auf die Haushaltssperre. Alle Hoffnungen liegen auf dem Bundessondervermögen.

Von Falk Rockmann 10.10.2025, 18:01
Frisch geschnitten von Mitarbeitern des Stadtpflegebetriebs präsentiert sich die zu jeder Jahreszeit schön anzusehende Grünfläche unterhalb der St.-Marien-Kirche am Hohlweg in Staßfurt.
Foto: Falk Rockmann

Staßfurt. - Ebbe herrscht im Stadtsäckel. Und selbst ein nötiger „Dispo“ kann nicht helfen. Die Kommunalaufsicht des Salzlandkreises hat die Entwürfe zum Haushalt 2025 der Stadt und deren Konsolidierungsabsichten nicht genehmigt. Ebenso den Wirtschaftsplan des Stadtpflegebetriebs nicht.