Sie ist die kleineste Fraktion im Burger Stadtrat, will sich aber dennoch ins Stadtgeschehen einbringen. Nun hat „Wir für Burg“ eine Pressesprecherin, um sich öffentlich noch besser bemerkbar zu machen. Welche Ideen gibt es.

Kleine Fraktion mit großen Ideen: So stellt sich „Wir für Burg“ für die Zukunft auf

Bei den Putzaktionen der Fraktion "Wir für Burg" werden auch Aufkleber entfernt.

Burg. - Mit fünf Mitgliedern ist sie zwar die kleineste Fraktion im Burger Stadtrat, aber „Wir für Burg“ bringt sich dennoch ins Geschehen ein. So wie jüngst mit dem Abwahlantrag, den Stadtratsvorsitzender Markus Kurze (CDU) zwar deutlich überstand, die Fraktion damit schon im Vorfeld gerechnet, ihn aber doch eingebracht hatte.