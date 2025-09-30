Privatpersonen zu einem klimafreundlicheren Verhalten animieren will das Projekt Klix³. Veranstalter beklagen geringe Resonanz bei ihrem Besuch in der Hansestadt.

Salzwedel. - Mit einem Infostand am Rathausturm und einer Abendveranstaltung im Kulturhaus machte der Verein „3 fürs Klima“ unlängst Station in Salzwedel. Vorstandssprecher Michael Bilharz und seine Mitarbeiterin Laura Speth bereisen aktuell 30 deutsche Städte mit dem Ziel, 30 mal 30 weitere Teilnehmer für ihr Gemeinschafts- und Forschungsprojekt KliX³ zu gewinnen, das Privatpersonen zu einem klimafreundlicheren Verhalten animieren will. In Salzwedel verfehlten sie ihr Ziel jedoch bei Weitem.