weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Gardelegen
    4. >

  4. Jugendliche entdecken Segel- und Motorflug in Gardelegen: „Pilot für einen Tag“ begeistert Nachwuchspiloten

Jugendliche entdecken Segel- und Motorflug in Gardelegen „Pilot für einen Tag“ begeistert Nachwuchspiloten

Erste Schnupperkurse auf dem Flugplatz Gardelegen bieten Jugendlichen praktische Einblicke in Segel- und Motorflug. Neue Ausbildungsangebote stärken den Verein.

Von Annelore Koesling 30.09.2025, 10:00
Nahm am ersten Schnupperkurs als „Co-Pilotin“ im doppelsitzigen Motorflugzeug teil: Lea Marie Horlebeck aus Hemstedt (von links), hier mit Pilotin Corina Matthies und Fluglehrer Bennet Adloff, beide Mitglieder im Fliegerklub Gardelegen.
Nahm am ersten Schnupperkurs als „Co-Pilotin“ im doppelsitzigen Motorflugzeug teil: Lea Marie Horlebeck aus Hemstedt (von links), hier mit Pilotin Corina Matthies und Fluglehrer Bennet Adloff, beide Mitglieder im Fliegerklub Gardelegen. Foto: Fliegerklub Gardelegen

Gardelegen. - Für die jugendlichen Flugbegeisterten aus der Altmark war es ein Highlight: Sie waren die ersten, die bei bestem Wetter an den beiden zurückliegenden Sonnabenden den Kurs „Pilot für einen Tag – Fliegen Airleben!“ auf dem Flugplatz Gardelegen wahrnehmen konnten. Dabei handelt es sich um das neue Angebot des Fliegerklubs, um junge Menschen für den Flugsport zu begeistern. Die Teilnehmer und Profi-Flieger berichten von ihren Erfahrungen.