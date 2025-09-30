Erste Schnupperkurse auf dem Flugplatz Gardelegen bieten Jugendlichen praktische Einblicke in Segel- und Motorflug. Neue Ausbildungsangebote stärken den Verein.

Nahm am ersten Schnupperkurs als „Co-Pilotin“ im doppelsitzigen Motorflugzeug teil: Lea Marie Horlebeck aus Hemstedt (von links), hier mit Pilotin Corina Matthies und Fluglehrer Bennet Adloff, beide Mitglieder im Fliegerklub Gardelegen.

Gardelegen. - Für die jugendlichen Flugbegeisterten aus der Altmark war es ein Highlight: Sie waren die ersten, die bei bestem Wetter an den beiden zurückliegenden Sonnabenden den Kurs „Pilot für einen Tag – Fliegen Airleben!“ auf dem Flugplatz Gardelegen wahrnehmen konnten. Dabei handelt es sich um das neue Angebot des Fliegerklubs, um junge Menschen für den Flugsport zu begeistern. Die Teilnehmer und Profi-Flieger berichten von ihren Erfahrungen.