Schluss mit Kleingeld: An den Wertstoffhöfen in Burg, Genthin und Gommern können Bürgerinnen und Bürger bald bargeldlos bezahlen. Doch welche Vorteile bringt die Umstellung wirklich?

Ab Februar 2026 kann Sperrmüll unkompliziert mit der Karte gezahlt werden.

Burg - Wer künftig seinen Grünschnitt oder Bauschutt entsorgt, muss dafür nicht mehr zwingend Kleingeld dabeihaben. Ab Februar 2026 ändert sich an den Wertstoffhöfen im Jerichower Land ein wichtiger Ablauf – und das bringt spürbare Erleichterungen für viele Bürgerinnen und Bürger.