Wertstoffhöfe Jerichower Land Kleingeld ade: Wertstoffhöfe werden bargeldlos
Schluss mit Kleingeld: An den Wertstoffhöfen in Burg, Genthin und Gommern können Bürgerinnen und Bürger bald bargeldlos bezahlen. Doch welche Vorteile bringt die Umstellung wirklich?
21.01.2026, 15:15
Burg - Wer künftig seinen Grünschnitt oder Bauschutt entsorgt, muss dafür nicht mehr zwingend Kleingeld dabeihaben. Ab Februar 2026 ändert sich an den Wertstoffhöfen im Jerichower Land ein wichtiger Ablauf – und das bringt spürbare Erleichterungen für viele Bürgerinnen und Bürger.