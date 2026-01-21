weather sonnig
Schluss mit Kleingeld: An den Wertstoffhöfen in Burg, Genthin und Gommern können Bürgerinnen und Bürger bald bargeldlos bezahlen. Doch welche Vorteile bringt die Umstellung wirklich?

Von Robert Sonntag und Arlette Krickau 21.01.2026, 15:15
Ab Februar 2026 kann Sperrmüll unkompliziert mit der Karte gezahlt werden.
Ab Februar 2026 kann Sperrmüll unkompliziert mit der Karte gezahlt werden.

Burg - Wer künftig seinen Grünschnitt oder Bauschutt entsorgt, muss dafür nicht mehr zwingend Kleingeld dabeihaben. Ab Februar 2026 ändert sich an den Wertstoffhöfen im Jerichower Land ein wichtiger Ablauf – und das bringt spürbare Erleichterungen für viele Bürgerinnen und Bürger.