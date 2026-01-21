Sanierung von Magdeburgs zweitgrößtem Bahnhalt Alles neu im Bahnhof Neustadt: Arbeiten im Café, Yoga und Kultur
Der Bahnhof Neustadt in Magdeburg war jahrelang ein Schandfleck. Dann wagte sich ein neuer Eigentümer an die Sanierung. Diese Pläne hat er für das historische Gebäude.
Aktualisiert: 21.01.2026, 16:02
Magdeburg. - Mit einem Schutztunnel ist die Wartehalle des Bahnhofs Neustadt derzeit versehen. Er ist ein deutliches Zeichen dafür, dass die Sanierung des Empfangsgebäudes von Magdeburgs zweitwichtigstem Bahnhalt vorangeht.