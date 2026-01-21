Der Bahnhof Neustadt in Magdeburg war jahrelang ein Schandfleck. Dann wagte sich ein neuer Eigentümer an die Sanierung. Diese Pläne hat er für das historische Gebäude.

Alles neu im Bahnhof Neustadt: Arbeiten im Café, Yoga und Kultur

Die Sanierung des Bahnhofs Neustadt in Magdeburg geht weiter voran. Ende 2026 soll voraussichtlich die Eröffnung als „Zukunftsbahnhof“ gefeiert werden.

Magdeburg. - Mit einem Schutztunnel ist die Wartehalle des Bahnhofs Neustadt derzeit versehen. Er ist ein deutliches Zeichen dafür, dass die Sanierung des Empfangsgebäudes von Magdeburgs zweitwichtigstem Bahnhalt vorangeht.