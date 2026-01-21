weather sonnig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Sanierung von Magdeburgs zweitgrößtem Bahnhalt: Alles neu im Bahnhof Neustadt: Arbeiten im Café, Yoga und Kultur

Sanierung von Magdeburgs zweitgrößtem Bahnhalt Alles neu im Bahnhof Neustadt: Arbeiten im Café, Yoga und Kultur

Der Bahnhof Neustadt in Magdeburg war jahrelang ein Schandfleck. Dann wagte sich ein neuer Eigentümer an die Sanierung. Diese Pläne hat er für das historische Gebäude.

Von Stefan Harter Aktualisiert: 21.01.2026, 16:02
Die Sanierung des Bahnhofs Neustadt in Magdeburg geht weiter voran. Ende 2026 soll voraussichtlich die Eröffnung als „Zukunftsbahnhof“ gefeiert werden.
Die Sanierung des Bahnhofs Neustadt in Magdeburg geht weiter voran. Ende 2026 soll voraussichtlich die Eröffnung als „Zukunftsbahnhof“ gefeiert werden. Foto: Stefan Harter

Magdeburg. - Mit einem Schutztunnel ist die Wartehalle des Bahnhofs Neustadt derzeit versehen. Er ist ein deutliches Zeichen dafür, dass die Sanierung des Empfangsgebäudes von Magdeburgs zweitwichtigstem Bahnhalt vorangeht.