Sparzwänge und besorgte Kleingärtner Haushalt in Schieflage, Gärten in Gefahr: Viel Zündstoff im Magdeburger Stadtrat
Die finanzielle Notlage der Stadt lässt kaum Spielraum. Zugleich wird wohl eine Kleingartenanlage weichen müssen. Die anstehende Stadtratssitzung in Magdeburg bietet reichlich Zündstoff.
21.01.2026, 16:30
Magdeburg. - Das endgültige Aus für eine Kleingartenanlage, die neuen Grundschulbezirke und ein bedeutender Bundeswettbewerb: Wenn Magdeburgs Stadtrat am Donnerstag, 22. Januar, zum ersten Mal in diesem Jahr zusammenkommt, muss er wegweisende Beschlüsse fassen.