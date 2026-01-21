weather sonnig
Die finanzielle Notlage der Stadt lässt kaum Spielraum. Zugleich wird wohl eine Kleingartenanlage weichen müssen. Die anstehende Stadtratssitzung in Magdeburg bietet reichlich Zündstoff.

Von Sabine Lindenau 21.01.2026, 16:30
Es ist wieder an der Zeit, dass der Magdeburger Stadtrat zusammenkommt. Er steht erneut vor wegweisenden Entscheidungen.
Archivfoto: Uli Lücke

Magdeburg. - Das endgültige Aus für eine Kleingartenanlage, die neuen Grundschulbezirke und ein bedeutender Bundeswettbewerb: Wenn Magdeburgs Stadtrat am Donnerstag, 22. Januar, zum ersten Mal in diesem Jahr zusammenkommt, muss er wegweisende Beschlüsse fassen.