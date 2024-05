Das Sparen lohnt sich wieder, Zinsen sei Dank. Verhalten ist dagegen die Lage beim Eigenheimbau. Zur erfolgreichen Bilanz der Deutschen Bank in Burg ein Kommentar.

Kommentar zum Sparen, zu Geldanlagen und zum Hausbau in Burg: Kunden wie wir

Burg - Man muss nicht Kunde der Deutschen Bank sein, um sich in deren Geschäftsergebnis wiederzufinden. Das fällt richtig erfolgreich aus, trotz mauer Begleitumstände.

Über kleinere Beträge einen großen Batzen ansparen, etwas für die Altersvorsorge tun, das Konto per Klick in der App checken und den Traum von den eigenen vier Wänden nur nachts in die Tat umsetzen (zu können) – Bankkunden haben viel gemeinsam. Willkommen sind bei allen Tipps, wie sich die Taler vermehren lassen.