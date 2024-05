Einen deutlichen Zuwachs bei Geldanlagen verzeichnet in Burg (Jerichower Land) die Deutsche Bank. Bewohner rüsten sich für die Inflation. Was das für den Hausbau und Immobilienkauf bedeutet.

Burg - Beim täglichen Einkauf muss tiefer in die Geldbörse gegriffen werden, an den Zapfsäulen der Tankstellen sind die Preise im Allzeit-Hoch. Bewohner von Burg richten sich auf die Inflation ein. Was das mit der Bilanz der Filiale der Deutschen Bank in der Schartauer Straße zu tun hat und warum deren Geschäftsbericht trotz mauer Allgemeinlage sehr gut ausfällt.