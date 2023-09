Burg - Um es klar zu sagen, Lkw-Fahrer, die in Burg abseits der offiziellen A2-Umleitung rollen und in der Innenstadt stecken bleiben, sollen hier nicht an den Pranger gestellt werden. Sie stehen unter Zeitdruck, leisten schwere und wichtige Arbeit. Ein Vielfaches an Pkw düste während der Vollsperrung auf der A2 ebenfalls durch die Innenstadt von Burg, was zu teilweise chaotischen Situationen führte.

Dabei waren sie alle dem Ziel, die Autobahnauffahrt Burg-Zentrum für die Weiterfahrt zu erreichen, schon ganz nah. Sind es fehlende Nerven, um konsequenterweise auf der offiziellen und von Experten über Monate vor dem Start der Fahrbahnsanierung auf der A2 ausbaldowerten Umleitungsstrecke zu bleiben, oder ein Schwarmverhalten, dass man einem Strom einfach mal folgt, auch wenn er sich nicht unbedingt in die eigentlich richtige Richtung bewegt? Oder sind es Navigationsdienste, etwa von Google, die mit flotten wie kurzen Alternativen locken?

Die Antwort darauf ist unbefriedigend – denn es gibt nicht nur eine.