Burg - Bis zu zwei Stunden länger. Die Zeitverzögerung durch die Lkw-Karambolage und Vollsperrung am 29. August 2023 auf der Autobahn 2 ist enorm. Ganze vier Tage müssen Fahrzeuge über die Umleitungsstrecke gelotst werden, damit die demolierte Fahrbahn bei Burg-Ost in Fahrtrichtung Hannover repariert werden kann. Nicht überall halten sich die Fahrer an die offizielle Ausweichroute über die Bundesstraßen 1 und 246a. In Burg sorgt das für Chaos. Nun soll ein Verbot helfen.

Die Situation: In Burg rollen sie von der B1 über die Berliner Straße in die Straße Breiter Weg in Richtung Markt. Auch Lkw. Das Problem: Aufgrund ihrer Größe und vornehmlich Länge bleiben sie am kleinen Kreisverkehr im Bereich Zerbster Straße/Markt/Breiter Weg buchstäblich hängen. Gehupe, Stau und Ärger sind die Folge. Die Frage, wie kann man denn in solch enge Straße und den in Burg bekannten Einbahnstraßenbereich lenken, lässt sich ganz einfach beantworten: Es sind auswärtige Fahrer, die nur auf der Durchfahrt sind.

Lösung zeitlich begrenzt

Die Stadtverwaltung reagiert auf die Situation mit einem Durchfahrtsverbot für Lkw. Anhand einer Beschilderung wird an verschiedenen Bereichen darauf hingewiesen, dass „Lkw nicht in die Innenstadt fahren sollen, die nicht explizit einen Grund dafür haben“, erläutert Bürgermeister Philipp Stark (parteilos). Das Durchfahrtsverbot gilt temporär, ist also zeitlich begrenzt. Und zwar vorerst bis Dezember. Bis dahin soll die Fahrbahnsanierung der Piste zwischen Lostau und Burg-Ost in Richtung Berlin durch sein. „Wir arbeiten daran, eine dauerhafte Lösung zu erreichen, um den Schwerlastverkehr generell aus der Innenstadt zu halten“, so Stark.

Die Beschilderung, die am 1. September 2023 etwa im Bereich des Berliner Tors aufgestellt wurde, ist übrigens kein Schnellschuss. Bereits während der ersten mehrtägigen Vollsperrung der A2 vor den Sommerferien, als der Landkreis unter permanentem Umleitungsverkehr ächzte, ist das Thema angegangen worden. Verwaltung und Ordnungsamt hatten nach Möglichkeiten gesucht, auf die „Irrfahrer“ zu reagieren. Herausgekommen ist das Durchfahrtsverbot.

Viele Absprachen nötig

Dazu waren auch viele Absprachen, unter anderem mit dem Landkreis und der Landesstraßenbaubehörde nötig, da „die Beschilderung an Landes- und Bundesstraße aufgestellt werden muss“, erklärt der Bürgermeister. Ebenfalls im Fokus steht die Ampelschaltung an den Kreuzungen, die vom Umleitungsverkehr passiert werden. „Es muss unbedingt das Abfließen von Lkw verbessert werden, indem Intervalle für Linksabbieger verlängert werden“, so der konkrete Ansatz, den die Stadtverwaltung in Zusammenarbeit mit den zuständigen Stellen verfolgt.

Bei der Kreisverwaltung steht das Thema „Umleitungsverkehr und seine Auswirkungen“ ganz oben auf der Tagesordnung. Landrat Steffen Burchhardt (SPD) hatte nach dem Unfall am 29. August, bei dem Fahrzeuge ausgebrannt und Lachgaskartuschen explodiert waren, darauf eingewirkt, dass der Verkehr großräumig über die A9 und die A14 umgeleitet wird. Die Straßen im Landkreis seien nicht dafür geschaffen, „die große Menge an Fahrzeugen aufzunehmen, die über die A2 rollen“, so Burchhardt.

Ein Bereich, der in Burg mit der Zufahrtsbeschränkung für Lkw versehen wurde, ist die Kreuzung Koloniestraße/Berliner Straße. Foto: Marco Papritz

Auch Biederitz hat ein Durchfahrtsverbot für Lkw in der Schublade, das im Bedarfsfall aktiviert werden kann. Bislang sei noch keine Situation entstanden, bei der man es habe aktivieren müssen, so Gemeindebürger Kay Gericke (SPD). In Möckern macht der Ortsbürgermeister Detlef Friedrich (CDU) Druck auf Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) in Bezug auf eine Ortsumgehung.

Bei dem Unfall im Bereich von Burg-Ost vor dem Baustellenbeginn soll laut Autobahnpolizei ein Lkw auf ein Stauende aufgefahren sein und dabei drei Lkw ineinandergeschoben haben. Ein fünfter fuhr in die Unfallstelle – er hatte Lachgas geladen, was kurze Zeit später explodierte. Zwei Fahrer kamen ums Leben.