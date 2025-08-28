Polizei greift in Innenstadt durch Kommentar zur Videoüberwachung der Schartauer Straße in Burg: Kein gutes Zeichen

Die Zahl der Schlägereien, Bedrohungen und Alkohol- sowie Drogenexzesse in der Innenstadt in Burg hat ein bedenkliches Ausmaß erreicht. Nun soll die Videoüberwachung helfen, die komplizierte Situation in den Griff zu bekommen. Dazu ein Kommentar.