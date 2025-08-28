Polizei greift in Innenstadt durch Kommentar zur Videoüberwachung der Schartauer Straße in Burg: Kein gutes Zeichen
Die Zahl der Schlägereien, Bedrohungen und Alkohol- sowie Drogenexzesse in der Innenstadt in Burg hat ein bedenkliches Ausmaß erreicht. Nun soll die Videoüberwachung helfen, die komplizierte Situation in den Griff zu bekommen. Dazu ein Kommentar.
28.08.2025, 10:13
Burg - Die Polizei vom Revier im Jerichower Land zieht die Daumenschrauben an: Die Streifen nehmen zu, Personenkontrollen werden verdachtsunabhängig vorgenommen und nun soll die Schartauer Straße in Burg videoüberwacht werden.