Die Zahl der Schlägereien, Bedrohungen und Alkohol- sowie Drogenexzesse in der Innenstadt in Burg hat ein bedenkliches Ausmaß erreicht. Nun soll die Videoüberwachung helfen, die komplizierte Situation in den Griff zu bekommen. Dazu ein Kommentar.

Von Marco Papritz 28.08.2025, 10:13
Marco Papritz ist Reporter bei der Volksstimme.
Marco Papritz ist Reporter bei der Volksstimme.

Burg - Die Polizei vom Revier im Jerichower Land zieht die Daumenschrauben an: Die Streifen nehmen zu, Personenkontrollen werden verdachtsunabhängig vorgenommen und nun soll die Schartauer Straße in Burg videoüberwacht werden.