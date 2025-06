Für Menschen, die auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen sind, bleibt es in Möser anspruchsvoll, auf den Bus umzusteigen. Denn direkt am Bahnhof sind die Busse nicht erreichbar. Der Bus hält hier in einiger Entfernung und ein Umstieg verlangt von den Menschen eine gewisse Grundkondition.

Eigentlich wollte die Gemeinde dies verändern und eine Bushaltestelle im Rahmen eines Umbaus des Bahnhofsvorplatzes einrichten. Da die Baukosten bei einer Ausschreibung des Projektes so viel höher lagen als die Planung, sagte die Gemeinde den Umbau ab.

Denn die Mehrkosten hätte offenbar die Gemeinde tragen müssen, was sie aktuell aus finanziellen Gründen nicht kann. So bleibt vorerst alles wie es war und der Bus hält auch in Zukunft nicht am Bahnhof. Trotzdem will die Gemeinde das Thema weiter verfolgen und den Vorplatz in der Zukunft umbauen.