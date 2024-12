Das ehemalige Gutsgebäude an der B 246 in Königsborn ist baufällig. Der Gehweg direkt daneben seit etlichen Jahren gesperrt. Wie es jetzt weitergehen soll.

Seit fast zehn Jahren ist der Gehweg vor dem Gutshof in Königsborn wegen Baufälligkeit des Gebäudes gesperrt. Kommt jetzt Bewegung in die Sache?

Königsborn/Biederitz. - Die jahrelange Sperrung des Gehweges in der Möckerner Straße in Königsborn werde sich die Gemeinde Biederitz nicht länger gefallen lassen. Das kündigte Andreas Lange (Aktiv für Bürger), Vorsitzender des Bauausschusses des Biederitzer Gemeinderates, an. „Wir bleiben da jetzt so lange dran, bis wir eine Lösung gefunden haben.“