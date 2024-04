Die innerörtliche Umleitung zur B1-Sperrung in Gerwisch ist nicht nur überfahren, meisten sind dort auch Temposünder unterwegs. Die Polizei kontrollierte am Mittwoch vor Ort.

Kontrolle an der B1-Baustelle in Gerwisch

Die Polizei kontrollierte am Mittwochvormittag in der Seedorfer Straße.

Gerwisch - Insgesamt 103 Fahrzeuge kontrolliertenMittwochvormittag zwischen 11 und 12 Uhr Polizeibeamte des Polizeireviers Jerichower Land auf ihre Geschwindigkeit in der Seedorfer Straße. Festgestellt wurde dabei nur ein Verstoß im Verwarngeldbereich. Die Geschwindigkeit lag bei 32 Stundenkilometern. Wegen des erhöhten Verkehrsaufkommens in der Seedorfer Straße aufgrund der Vollsperrung der Bundesstraße in der Ortsdurchfahrt Gerwisch ist die Höchstgeschwindigkeit von 30 auf 20 Stundenkilometer abgesenkt.

Beschwerden von Anwohnern

Bei der Baustellen-Sprechstunde am Dienstagvormittag hatten sich zahlreiche Anwohner der Seedorfer Straße darüber beschwert, dass die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 20 Stundenkilometer oftmals nicht eingehalten werde. Schon morgens um 5 Uhr beginne der Fahrzeugstrom auf der Umleitungsstraße und halte dann den ganzen Tag über an.