Mit einem launigen Programm ist am Roland-Gymnasium in Burg eine Tradition fortgeführt worden. Beim Weihnachtskonzert standen Schüler und auch Lehrer im Mittelpunkt.

Konzert im Roland-Gymnasium: In Burg rocken Lehrer mit den Schülern und lassen die Kasse klingeln

Schüler Moritz Christiani ist Teil der Band um die Lehrer Stefanie Sperling und Alexander Heisinger. Gemeinsam spielen sie beim Weihnachtskonzert im Roland-Gymnasium in Burg "All I Want For Christmas" von Mariah Carey.

Burg - Weihnachtlich, stimmungsvoll, begeisternd. Am Roland-Gymnasium in Burg ist die Tradition der Weihnachtskonzerte fortgeführt worden.

Zu einer schönen Schlittenfahrt durch die Winterlandschaft wolle man die Zuschauer einladen, heißt es zu Beginn des Programms. In den folgenden zwei Stunden soll dies mit den unterschiedlichsten Liedern untermauert werden.

Begeisternde Stimmung beim Finale beim Weihnachtskonzert vom Roland-Gymnasium in Burg. Foto: Marco Papritz

Ob cineastisch mit der Melodie aus dem Klassiker „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“, poppig mit „All I Want For Christmas“ von Mariah Carey oder klassisch mit „Guten Abend, schön Abend“ - die musikalischen Zutaten stimmen.

Für das Weihnachtskonzert am Roland-Gymnasium in Burg wird lange geprobt

Hervorzuheben ist unbedingt die Bühnengestaltung mit drei Meter großem wie festlichem Weihnachtsbaum, dem warmen Licht, dem Eis am Bühnenrand, einem mit (Licht-) Sternen bedeckten Horizont und LED-Lichtelementen, die an die Aula-Decke projiziert werden.

Kinderchor unter Leitung von Coleen Dreher, Oberstufenchor um Maria Treber sowie Bläserensemble, Schülerinnenband, eine Gruppe um Lehrerinnen in Begleitung von Schulleiter Thomas Dreher an der Gitarre und Moderation sowie technische Umsetzung, alles wird von Protagonisten aus dem Schulhaus gestemmt.

Das Publikum nimmt die Einladung zum Mitsingen beim Weihnachtskonzert am Burger Roland-Gymnasium gern an. Foto: Marco Papritz

Das Konzert in der Aula vom Roland-Gymnasium Burg wird digital aufgenommen. Foto: Marco Papritz

Die Vorbeitungen haben Wochen in Anspruch genommen. Abseits des Unterrichts.

Der Einsatz zahlt sich aus, wie das Finale des Konzerts, in dem sich auch die Big Band der Kreismusikschule mit einreiht, zeigt. Da nehmen die Zuschauer die Einladung zum gemeinsamen Singen dankend an und stimmen in „Sind die Lichter angezündet“ mit ein. Dazu schwenken sie kleine LED-Kerzen und werden Teil eines kleinen Lichtermeeres.

Dass am Ende bei zwei Schülerinnen Tränen fließen, passt zur Stimmung.

Die macht sich auch den Ständen bemerkbar, die von Schülern der Oberstufe betrieben werden. Zwölftklässler nutzen das Konzert, um die Gäste zu versorgen. Sie sammeln Geld, das für die Organisation der Abiparty eingesetzt werden soll.