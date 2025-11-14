Mehr als eine Formalie ist die Verleihung des Titel „Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage“ an das Rolandgymnasium in Burg. Welche Rolle dabei der Rechtsruck in der Gesellschaft spielt.

Zeichen gegen Rechtsruck: Warum Schüler vom Rolandgymnasium in Burg mutig sein sollen

Landrat Steffen Burchhardt (links) als Pate und Maik Reichel als Direktor der Landeszentrale für politische Bildung (rechts) gratulierten der Courage-AG vom Rolandgymnasium in Burg zur Titelübergabe "Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage".

Burg - Als 181. Schule in Sachsen-Anhalt ist dem Rolandgymnasium in Burg nun der Titel „Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage“ verliehen worden. Das sieht seinen Einsatz als Zeichen und nennt die AfD als einen der Gründe für den Einsatz.