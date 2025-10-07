Debatte um Denkmal Krieger-Villa aus Gommern wird zum Steuer-Sündefall: „Wer hier eine Villa sieht, halluziniert!“
Die Krieger-Villa aus Gommern hat es ins Schwarzbuch der Denkmalpflege geschafft. Warum die Deutsche Stiftung Denkmalschutz jedoch Stadt und Landkreis lobt.
07.10.2025, 07:45
Gommern - Wer durch die Walther-Rathenau-Straße in Gommern Richtung Wasserburg spaziert, dem fällt die alte ehrwürdige Fabrikantenvilla aus dem 19. Jahrhundert sofort ins Auge. Die Eigentümerin bezeichnet die Villa allerdings als „Gebäuderest“ - und das hat einen Grund.