Die Krieger-Villa aus Gommern hat es ins Schwarzbuch der Denkmalpflege geschafft. Warum die Deutsche Stiftung Denkmalschutz jedoch Stadt und Landkreis lobt.

Krieger-Villa aus Gommern wird zum Steuer-Sündefall: „Wer hier eine Villa sieht, halluziniert!“

Die Eigentümerin sieht in der alten Fabrikantenvilla nur einen „Gebäuderest" - die Deutsche Stiftung Denkmalschutz tatsächlich ein Denkmal.

Gommern - Wer durch die Walther-Rathenau-Straße in Gommern Richtung Wasserburg spaziert, dem fällt die alte ehrwürdige Fabrikantenvilla aus dem 19. Jahrhundert sofort ins Auge. Die Eigentümerin bezeichnet die Villa allerdings als „Gebäuderest“ - und das hat einen Grund.