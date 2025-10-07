weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Burg
    4. >

  4. Debatte um Denkmal: Krieger-Villa aus Gommern wird zum Steuer-Sündefall: „Wer hier eine Villa sieht, halluziniert!“

Debatte um Denkmal Krieger-Villa aus Gommern wird zum Steuer-Sündefall: „Wer hier eine Villa sieht, halluziniert!“

Die Krieger-Villa aus Gommern hat es ins Schwarzbuch der Denkmalpflege geschafft. Warum die Deutsche Stiftung Denkmalschutz jedoch Stadt und Landkreis lobt.

Von Franziska Stawitz 07.10.2025, 07:45
Die Eigentümerin sieht in der alten Fabrikantenvilla nur einen „Gebäuderest" - die Deutsche Stiftung Denkmalschutz tatsächlich ein Denkmal.
Die Eigentümerin sieht in der alten Fabrikantenvilla nur einen „Gebäuderest" - die Deutsche Stiftung Denkmalschutz tatsächlich ein Denkmal. Franziska Stawitz

Gommern - Wer durch die Walther-Rathenau-Straße in Gommern Richtung Wasserburg spaziert, dem fällt die alte ehrwürdige Fabrikantenvilla aus dem 19. Jahrhundert sofort ins Auge. Die Eigentümerin bezeichnet die Villa allerdings als „Gebäuderest“ - und das hat einen Grund.