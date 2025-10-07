Weiter frische Brötchen Nach vorläufigen Aus: Luftkurort Arendsee GmbH will Campingplatz-Konsum retten
Die GmbH-Geschäftsführerin Claudia Schulz stellt konkrete Varianten vor und erklärt auch, warum es aktuell keinen großen Zeitdruck gibt.
07.10.2025, 09:17
Arendsee. - Der Rückzug von Konsum-Betreiberin Katharina Günther bedeutet gleichzeitig das komplette Aus für Angebote wie frische Brötchen auf dem Campingplatz? Claudia Schulz, Geschäftsführerin der Luftkurort Arendsee GmbH antwortet darauf mit „Nein“. Im Gespräch mit der Volksstimme erläutert sie, welche konkreten Optionen es gibt.