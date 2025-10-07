Die GmbH-Geschäftsführerin Claudia Schulz stellt konkrete Varianten vor und erklärt auch, warum es aktuell keinen großen Zeitdruck gibt.

Die Tür des Konsums auf dem Arendseer Campingplatz soll nicht für immer geschlossen bleiben.

Arendsee. - Der Rückzug von Konsum-Betreiberin Katharina Günther bedeutet gleichzeitig das komplette Aus für Angebote wie frische Brötchen auf dem Campingplatz? Claudia Schulz, Geschäftsführerin der Luftkurort Arendsee GmbH antwortet darauf mit „Nein“. Im Gespräch mit der Volksstimme erläutert sie, welche konkreten Optionen es gibt.