Kündigung ohne Vorwarnung Plötzliches Aus für großes Unternehmen in Burg - Mitarbeiter stinksauer: „Die haben uns abserviert“

Nachdem den Mitarbeitern eines großen Unternehmens bis zuletzt versichert wurde, dass der Standort Burg erhalten bleibt, folgte nun für die komplette Belegschaft die Kündigung. Ohne Vorankündigung. Viele wollen klagen. Von Lügen ist die Rede. Warum und was das Unternehmen sagt.