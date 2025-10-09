Bäckermeister Daniel Wittstock und Dompfarrer Teja Begrich bereiten in Havelberg den Sonderverkauf für den Advent vor. Wann es den ersten Domstollen zu kaufen gibt.

Erste Stollen lagern im Gewölbekeller nahe dem Dom zu Havelberg

Bäckermeister Daniel Wittstock hat die ersten Domstollen ins Pfarrhaus Havelberg gebracht. Im Keller reifen sie für vier Wochen.

Havelberg. - Die ersten Domstollen lagern im Keller des Dompfarrhauses in Havelberg. Nach der spontanen Premiere im vorigen Jahr wollen die Kirchengemeinde und Bäckermeister Daniel Wittstock auch in diesem Jahr in der Vorweihnachtszeit diese besonderen Backwerke anbieten. Denn sie erfüllen neben Gaumenfreuden einen guten Zweck. Zwei Euro pro Stolle kommen der Arbeit mit Kindern am Dom zugute.