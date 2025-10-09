Wenn ein Neuer an die Schule kommt „Theaterspiel“ in Havelberg regt zum Nachdenken über Mobbing an
Um Verantwortung im Schulalltag drehte sich ein Theaterstück, das für Schüler in Havelberg aufgeführt wurde. Zu Gast war ein Ensemble aus Witten mit „der*neue“.
Havelberg. - Für das Theaterstück um Mobbing und Verantwortung hat sich an der Sekundarschule „Am Weinberg“ in Havelberg die Schulsozialarbeiterin Carmen Arte in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt des Landkreises Stendal und den Lehrkräften eingesetzt. Ziel war es, Kinder für den Umgang miteinander zu sensibilisieren und zum Nachdenken anzuregen.