Um Verantwortung im Schulalltag drehte sich ein Theaterstück, das für Schüler in Havelberg aufgeführt wurde. Zu Gast war ein Ensemble aus Witten mit „der*neue“.

„Theaterspiel“ in Havelberg regt zum Nachdenken über Mobbing an

Wenn ein Neuer an die Schule kommt

Das Ensemble „Theaterspiel“ war in der Sekundarschule Havelberg zu Gast. Beate Albrecht, Ramon Linde, Gracia Mardaga und Sophie Schonlau aus Witten zeigten das Stück „der*neue“.

Havelberg. - Für das Theaterstück um Mobbing und Verantwortung hat sich an der Sekundarschule „Am Weinberg“ in Havelberg die Schulsozialarbeiterin Carmen Arte in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt des Landkreises Stendal und den Lehrkräften eingesetzt. Ziel war es, Kinder für den Umgang miteinander zu sensibilisieren und zum Nachdenken anzuregen.