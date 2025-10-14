Ein Mieter und Vermieter aus Möckern haben sich vor dem Amtsgericht Burg wiedergesehen. Dem Mieter wurde wegen Eigenbedarfs gekündigt. Doch der vermutet einen ganz anderen Grund hinter der Kündigung. Was war geschehen?

Die Verhandlung fand vor dem Burger Amtsgericht statt.

Burg. - In Möckern ist es zum Streit zwischen dem Vermieter und einem Mieter gekommen. Dem wurde gekündigt, weil er die Wohnung für sich selbst nutzen will. Das sieht der Mieter gar nicht ein, will in der Wohnung bleiben, und unterstellt dem Vermieter, dass der ganz andere Gründe für die Kündigung hat. Vor dem Amtsgericht Burg hat ein erster Anhörungstermin stattgefunden.