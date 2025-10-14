Retter trainieren gemeinsam Großübung: Hunde, Drohnen und Feuerwehr auf altem Militärgelände
Auf einem alten Militärgelände am Rande der Altmark wird im Mahlwinkler Wald Vermisstensuche und Hilfeleistung nach Unfall und anderen Schadenslagen trainiert. Die Größe der Übung ist eine Premiere. 140 Rettungskräfte koordinieren ihre Arbeit und lernen, was die anderen leisten können.
Aktualisiert: 14.10.2025, 08:38
Mahlwinkel. - Rettungshunde bellen im Wald von Mahlwinkel, Drohnen steigen auf und viele Verletzte schreien, während Feuerwehrleute an einer Unfallstelle ein Auto aufschneiden und Menschen beruhigen. Das alles gehört zu einer Großübung, bei der knapp 140 Rettungskräfte gemeinsam Großschadenslagen trainieren – in dem Umfang eine Premiere.