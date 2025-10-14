weather starkbewoelkt
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Haldensleben
    4. >

  4. 2.275 offene Stellen in der Börde: Arbeitgebersuche ohne Amtsstube: Arbeitsagentur testet neues Format in Haldensleben

2.275 offene Stellen in der Börde Arbeitgebersuche ohne Amtsstube: Arbeitsagentur testet neues Format in Haldensleben

Mit einem neuen Format will die Agentur für Arbeit in Haldensleben freie Stellen vermitteln.

Von Till Frieling 14.10.2025, 09:00
Sascha Engelschmidt arbeitet bei der Agentur für Arbeit.
Sascha Engelschmidt arbeitet bei der Agentur für Arbeit. Foto: Till Frieling

Haldensleben - Der Arbeitsmarkt habe sich einfach verändert, sagt Sascha Engelschmidt von der Agentur für Arbeit in Haldensleben. Viele Arbeitgeber hätten zunehmend Schwierigkeiten, freie Stellen zu besetzen. Um Arbeitgeber mit potenziellen neuen Mitarbeiter zusammenzubringen, haben die Arbeitsagentur und das Jobcenter Börde daher ein neues Format im Ehfa in Haldensleben ausprobiert.