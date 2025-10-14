Mit einem neuen Format will die Agentur für Arbeit in Haldensleben freie Stellen vermitteln.

Haldensleben - Der Arbeitsmarkt habe sich einfach verändert, sagt Sascha Engelschmidt von der Agentur für Arbeit in Haldensleben. Viele Arbeitgeber hätten zunehmend Schwierigkeiten, freie Stellen zu besetzen. Um Arbeitgeber mit potenziellen neuen Mitarbeiter zusammenzubringen, haben die Arbeitsagentur und das Jobcenter Börde daher ein neues Format im Ehfa in Haldensleben ausprobiert.