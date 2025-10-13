Die Bauarbeiten für den Abschnitt zwischen Lüderitz und der Bundesstraße 188 bei Döbbelin gehen voran. Das sind die nächsten Schritte.

A14-Anschluss bei Stendal: Die Strecke nimmt Formen an

Es sieht schon nach Autobahn aus. Zwischen Lüderitz und Stendal-Süd wurde bereits die Asphaltschicht aufgebracht.

Lüderitz/Stendal - Es geht (endlich) sichtbar voran mit dem Bau des A14-Abschnitts zwischen Lüderitz und Stendal. Mitte 2026 soll das Stück bis zur B188 (Anschlussstelle Stendal-Süd) fertig sein. Ursprünglich sollte der Verkehr hier schon Ende 2025 rollen. Bautechnische Probleme hatten den ursprünglichen Plan über den Haufen geworfen. Nun nimmt die Strecke Formen an. Seit kurzem markiert ein schwarzes Band die künftige Fahrbahn.