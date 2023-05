Bei Sanierungsarbeiten fällt Thomas Hanebutte in Gommern ein Stück Zeitgeschichte vor die Füße. Viele Einwohner können sich noch damit identifizieren.

Kurioser Fund in Gommerns Schlossmühle sorgt für Aufsehen

Thomas Hanebutte hat alte Messetafeln des ehemaligen ZRAW bei Sanierungsarbeiten an einem Nebengebäude der Gommeraner Schlossmühle entdeckt.

Gommern - Sonntagnachmittag spricht Anja Hanebutte den Volksstimme-Reporter beim kleinen Hoffest des Gommeraner Heimatvereins an. „Ich hätte da vielleicht was“, sagt sie und schaut verschmitzt drein. Sie wohnt mit ihrer Familie seit 2008 in der alten Schlossmühle gegenüber der Wasserburg. Seither sind sie Jahr um Jahr dabei, Mühle und Nebengelasse liebevoll zu sanieren. „Meinem Mann ist da was vor die Füße gefallen.“