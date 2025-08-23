Das bayerische Familienunternehmen setzt auf den Chemiepark Genthin und plant Ausbau der Kapazitäten. Investitionen und mehr als 60 Beschäftigte bis Ende 2025 geplant.

Wirtschaftsstaatsekretärin Stefanie Pötzsch mit Geschäftsführer Reik Zeller (li.) und Standortleiter Marco Schröder von German Hygiene Liquids in Genthin.

Genthin - Die Maschinen der Abfüllanlage im Genthiner Waschmittelwerk laufen auf Hochtouren. Kaum vier Jahre ist es her, dass sich die Firma „German Hygiene Liquids“ im ehemaligen Herzstück des Henkel-Werkes angesiedelt hat, hinter der das bekannte Großhandelsunternehmen „Dr. Schnell GmbH & Co. KGaA“ steckt. Jetzt wird der Betrie weiter ausgebaut.