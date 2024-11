Land fördert Bau desGerätehauses

burg/mk. - Für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses am Conrad-Tack-Ring in Burg wird der Fördermittelbescheid des Landes noch in diesem Jahr überreicht. Darüber informierte der CDU-Landtagsabgeordnete Markus Kurze nach einer Anfrage an Innenministerin Tamara Zieschang (CDU). Die Politikerin teilte in dem Schreiben mit, dass nunmehr alle Prüfungen im Landesverwaltungsamt abgeschlossen und die Voraussetzungen für den Zuschuss erfüllt seien. „Das Land hat hier Wort gehalten und unterstützt unsere Stadt und Feuerwehr“, sagte Kurze.

