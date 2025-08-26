Das Local Heroes Bundesfinale findet vom 4. bis 6. September auf Schloss Hundisburg statt. Bands und Solo-Musiker aus 13 Bundesländern stehen auf der Bühne. Für Sachsen-Anhalt geht „Leander“ aus Halle an den Start.

Hundisburg/vö - Vor der historischen Kulisse von Schloss Hundisburg steigt vom 4. bis 6. September das Bundesfinale von „Local Heroes 2025“. Dabei präsentieren sich 13 junge Talente aus ganz Deutschland. Für Sachsen-Anhalt geht Indie-Pop-Musiker Leander aus Halle ins Rennen.

Die Veranstaltung ist der Höhepunkt des bundesweiten Musikförderprogramms „Local Heroes“ und bietet jungen Künstlern eine Plattform, ihre Musik einem größeren Publikum vorzustellen.

Das Programm zum Bundesfinale von „Local Heroes“ in Hundisburg

Donnerstag, 4. September, ab 19 Uhr: „caems“ aus Jena für Thüringen, „Nachtkinder“ aus Nürnberg für Bayern, „Morgen in Farbe“ aus Leipzig für Sachsen, „Colour Gray“ aus Kiel für Schleswig-Holstein

Freitag, 5. September, ab 19 Uhr: „Joshua Caleb“ aus Mannheim für Baden-Württemberg, „waveywave“ aus/für Berlin, „Ratte Rosa“ aus Trier für Rheinland-Pfalz, „nuk“ aus Köln für Nordrhein-Westfalen

Sonnabend, 6. September, ab 19 Uhr: „Leander“ aus Halle (Saale) für Sachsen-Anhalt, „Viasko“ aus Stahnsdorf für Brandenburg, „Rapid Strides“ aus/für Bremen, „Tomken“ aus Rostock für Mecklenburg-Vorpommern, „Chicago Lane“ aus Hannover für Niedersachsen

Das Barockschloss Hundisburg bietet für die Konzerte eine außergewöhnliche Kulisse. Dort kommen in der ersten Septemberwoche alle Beteiligten zusammen, um sich zu vernetzen, gemeinsam zu musizieren und werden laut den Organisatoren von Profis trainiert. Realisiert werde die deutschlandweit einzigartige Produktion durch den Einsatz von mehr als achtzig ehrenamtlich Engagierten.

Local Heroes auf Schloss Hundisburg: Professionelle Audio- und Videoaufnahmen entstehen

Dabei entstehen professionelle Audio- und Videoaufnahmen, Pressefotos, Interviews und Social Media Content. Das Material können die Musiker dann anschließend beispielsweise für die Vermarktung ihrer Musik nutzen.

Während das Tagesprogramm des Musikcamps nicht-öffentlich stattfindet, ist bei den abendlichen Konzerten Publikum willkommen. Im Saal der Schlossscheune zeigen die Talente ihre Songs in intimer Atmosphäre mit anschließender Jamsession. Limitierte Tickets sind im Vorverkauf unter www.rausgegangen.de erhältlich.

Alle Musiker und Bands haben am Ende die Chance auf den Titel als Bester Newcomer 2025. Daneben werden weitere Preise in den Kategorien „Beste Live-Performance“ und „Bestes Songwriting“ verliehen. Die feierliche Preisverleihung findet dann am 15. November im Magdeburger Moritzhof statt.