Lena Böttcher zeigt in Schermen, wie Cocktails ohne Alkohol ganz einfach gelingen

Die lange Corona-Schließzeit der drei Jugendclubs in Schermen, Möser und Hohenwarthe wirkt noch nach. Stück für Stück finden die jungen Leute zurück. In Schermen läutete ein Cocktail-Mix-Nachmittag das Herbstprogramm ein.

Schermen - Lena Böttcher hat ein Händchen fürs Mixen von Cocktails. Die angehende Erzieherin in der Ausbildung geht dabei nicht streng nach Rezept vor. So war es für sie kein Problem, sich um den Herbstprogrammpunkt „Wir mixen alkoholfreie Cocktails“ im Jugendclub „Blue“ in Schermen zu kümmern. Grund-Prinzip: Ein Mojito muss sich doch auch ohne Alkohol mixen lassen und auch ohne Alkohol schmecken.