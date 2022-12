Letzte Kita-Köchin reicht den Kochlöffel weiter

Seit September 1999 machte Marieta Reich in der Möckeraner Kindertagesstätte „Birkenhain“ unzählige Kindergartenkinder satt. Mit 65 Jahren reicht Marieta Reich nun den Kochlöffel an andere weiter.

Möckern - Die „Kita Birkenhain“ im Hohenziatzer Weg in Möckern ist eine der wenigen Kinderbetreuungseinrichtungen, in denen sich zwischen das viele Lachen (und manchmal auch Weinen) der Kinder noch das Geklapper von Kochtöpfen und Pfannen mischt. Denn in allen anderen kommunalen Kindertagesstätten der Einheitsgemeinde Möckern sorgen längst externe Dienstleister und Großküchen für die täglichen warmen Mahlzeiten, berichtet Kita-Leiterin Birgit Arndt.