Das beliebte Adventssingen in Friedensau kann mit zwei Premieren aufwarten - eine davon ist sensationell. Denn: Das Licht aus Bethlehem hat es bis nach Möckern geschafft.

Wegen des Wetters fand das Adventssingen erstmals in der Kulturscheune Friedensau statt.

Friedensau. - Das gab es noch nie beim Friedensauer Adventssingen: Erstmals wurde im Schein des original Bethlehemer Geburtsgrottenlichts gesungen, und wenn schon nicht in einem Stall, so doch wenigstens in einer Scheune.