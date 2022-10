Loburg: Ärger um Müllentsorgung im Wohngebiet

Probleme mit Müll beschäftigen die Wohnungsbaugesellschaft Möckern immer wieder mal. Ein besonders hartnäckiger Fall tut sich zurzeit in Wohnblocks im Kalitzer Weg in Loburg auf. Die Wobau will auf externe Dienstleister setzen.

Loburg/Möckern - Unlängst beklagte sich eine Leserin am Volksstimme-Telefon über unhaltbare Zustände am Müllplatz des Wohnblocks am Kalitzer Weg in Loburg. Der Vorwurf der Anruferin, die namentlich nicht genannt werden möchte: Die hier zuständige Wobau würde auf die wiederholten Beschwerden nicht reagieren und nichts unternehmen.