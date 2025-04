In Leitzkau und Prödel wurden jeweils 100.000 Liter fassende Zisternen für den Brandschutz versenkt – spektakulär und notwendig, denn vorher fehlte eine ausreichende Löschwasserversorgung in Teilen beider Ortschaften.

Eine 100 Kubikmeter Löschwasser fassende Zisterne ist am Mittwochmorgen in Leitzkau in die Erde gebracht worden.

Leitzkau. - Es ist beinahe gespenstisch still. Es Mittwochmorgen, 8.30 Uhr, die Sonne steht noch tief. Nur das leise Summen eines Kranmotors liegt in der Luft. Unterbrochen wird die Stille ab und an durch laute Rufe: „Links - rechts - langsam - ok - weiter - gut!“