Partys in Magdeburg am vierten Maiwochenende 2025

Am Wochenende sind Partys auch in Magdeburg angesagt.

Magdeburg - Magdeburger Clubs bieten auch am vierten Maiwochenende ein umfangreiches Programm. Weitere Freizeittipps zum Freitag gibt es auf einer eigenen Seite. Und auch für den Samstag gibt es weitere Ideen zum Ausgehen. Außerdem finden sich auf einer eigenen Seite die Veranstaltungshinweise für Sonntag auf einer eigenen Seite.

Montego Beachclub: "Latin Breeze" ist der Abend am 23.5. ab 20 Uhr im Montego Beachclub unweit dem Heinrich-Heine-Platz überschrieben. Gespielt werden Latin und Latin-House. "Beach & Beats" heißt es mit DJ benDMA am 24.5. ab 20 Uhr. Der Eintritt ist an beiden Abenden frei.

Ellen Noir: Zu "Locker und Flockig" kommen am 23.5. Sebastian Recklebe, DC Decline vs Togos Techno Set, 5XD vs Krause, Anubis sowie Bero vs. Höhni ins Ellen Noir im Buckauer Bahnhof. Bis 0 Uhr ist der Eintritt fei.

Boys’n’Beats: Um 23 Uhr bricht am 23.5. "Havana Club Night" im Boys'n'Beats, dem Club für Lesben und Schwule in der Liebknechtstraße 89, an. Für den 24.5. steht ab 23 Uhr eine "Après Ski Party" mit DJ Sven auf dem Plan.

Buttergasse: HouseKaspeR wird am 23.5. ab 23 Uhr von benDMA in der Buttergasse im Alten Markt 13 unterstützt. Für den 24.5. heißt es ab 23 Uhr "Montego meets Buttergasse" mit Kird Van Dubbenstein b2b benDMA.

Down Town Club: Die "Down Town Club Night" steht für den 23.5. ab 23 Uhr im Kalender des Down Town Clubs im Breiten Weg 227. DJ Toni Winter legt Charts und aktuelle Hits auf. 2010er und Charts spielt DJ Alex am 24.5. ab 23 Uhr.

Prinzzclub: „XoXo“ mit DJ Evolution und mit Hip-Hop, Black, Deutschrap und Futurebass steht für den 23.5. ab 23 Uhr im Prinzzclub in der Halberstädter Straße 113a auf dem Programm. OsTEKKe hat sich am 24.5. ab 23 Uhr zu Party angesagt.

Factory: Ein Abba-Mitsing-Konzert beginnt am 24.5. um 19 Uhr in der Factory in der Sandbreite 2. Es schließt sich die iPartyPeople um 22.30 Uhr mit Hits aus Kultserien oder Kino-Klassikern an.

Deep 2.0: Im Deep an der Einmündung der Einsteinstraße auf den Breiten Weg legt am 24.5. ab 20 Uhr Marcel Stromer House bis Techno unter dem Titel "Traumfabrik" auf.

Idol: Eine Ü-30-Party beginnt am 23.5. um 21 Uhr im Idol im Rennebogen 177.

Messehalle: Zu "Klang Bazz - Die Nacht der Bässe" in einer Messehalle an der Tessenowstraße haben sich für den 24.5. die Ostblockschlampen, Zeuz, Je Saré sowie Cleptø & Jacob angesagt. Beginn ist um 21 Uhr.

Insel der Jugend: "Save the Rave – Vol. 4" beginnt am 24.5. um 23 Uhr mit Phil S. b2b BagPack, Limoncello, NMMRSTT, Madston, CRS, ND AD b2b Cage, Ron Tom, G.K.One b2b HighNo, CO², Seba Made, Alter Schwede und DerDude auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8.

Flowerpower: Im „Flowerpower“ legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist im Breiten Weg 252 jeweils ab 19 Uhr.

Datsche: "Sonntagsbummms" heißt es am 25.5. ab 14 Uhr auf dem Gelände hinter der Karl-Schmidt-Straße 43.