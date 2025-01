Möckerns Karnevalisten eröffnen Mitte Februar in der Stadthalle für vier Veranstaltungen die „MKK-Hafenbar“ und versprechen ein maritimes Programm für alle Generationen. Wieviel verraten die Jecken schon im Vorfeld? Welche Termine Sie sich vormerken sollten!

Lustiges vom MKK - Die Narren bitten an die Bar

Karneval in Möckern

Der Möckeraner Karnevalsklub lädt in dieser Session zum Besuch der Hafenbar ein.

Möckern. - In gut einem Monat ist die Stadt Möckern um eine Kneipe reicher - zumindest für die Dauer der 51. Session des Möckeraner Karnevalsklubs MKK. Die Narren haben die Session unter das Motto „In der MKK-Hafenbar werden Seemannsträume wahr“ gestellt. Schon am heutigen Sonnabend startet der Kartenvorverkauf für die drei Abendveranstaltungen (siehe Info-Kasten). Die Volksstimme versuchte vorab, im Vereinstreff „Bütt“ aus dem Vereinsvorstand herauszukitzeln, was die Besucher denn erwartet.