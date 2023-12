Immer mehr Schilf umsäumt das 2012 renaturierte Gewässer am Rande des Burger Ortsteils. Die Stadt will Eingriffe zusammen mit dem Landkreis prüfen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Burg/Madel. - Wer heute den Fenn in Madel sucht, trifft auf eine dicke Wand von Schilf, das in den vergangenen Jahren das kleine Gewässer am Rande der Burger Ortschaft überzogen hat. Mehr noch: Spaziergänger, die auf einer der drei Bänke am Rundweg eine Rast einlegen wollen, sehen ausschließlich auf die robusten Pflanzenhalme, denen Wind und Wetter nichts ausmachen. Ist der Fenn damit als Biotop verloren?, lautet die Frage, die sich viele Anwohner, aber auch Burger stellen. Und vor allem: Waren alle Mühen, die 2012 unternommen wurden, um das Gewässer wieder zu renaturieren, vergebens?