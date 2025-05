Burg/Genthin. - Am Donnerstag ist Feiertag: Himmelfahrtstag und Herrentag werden am 29. Mai gefeiert. Ein Tag, der sich längst als Tag für Familien und Freunde als Ausflugstag etabliert hat. Hier ein paar Tipps:

Gommern

In Gommern kann der Herrentag unter anderem am Plattensee gefeiert werden. Dort gibt es von 11 bis 20 Uhr Live-Musik. Der Eintritt ist frei.

Deftige Herrentagsspezialitäten werden am Schlosskrug in Dornburg, Hauptstraße 34, angeboten. Ab 10 Uhr sollen außerdem Bierwagen, Feldküche und Live-Musik die zahlreichen Gäste versorgen und bespaßen.

Möckern

In Loburg bietet der Pub Loburg am Sportplatz ab 10 Uhr himmlische Herrentagsatmosphäre mit Biergarten, Hüpfburg, Kinderschminken, Kinderspielen und der Außenkegelbahn. Ab 13 Uhr wird zum Volleyball eingeladen. Livemusik verspricht der Auftritt einer Rockband aus der Region mit dem einprägsamen Namen „Die unglaublichen One Hit Wonder“ oder kurz „DUOHW“.

Herrentag ist nicht nur Fahrradtag. Die Herrschaften bewegen sich auch gern gemeinsam in den seltsamsten Vehikeln, wie hier in Dornburg. Foto: Thomas Schäfer

Auch Gastwirt René Ciszek hat ein Herz für Herren und Familien und öffnet seine Loburger Kneipe „Keene Ahnung“ ab 10 Uhr zum Frühshoppen. Ab 18 Uhr gibt es hier Live-Musik.

Burg

Der Steinhaus-Hofbiergarten in der Schartauer Straße in Burg hat am Herrentag von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Es gibt unter anderem Leckeres vom Grill und Unterhaltungsmusik.

Eine große Herrentagsparty steigt in der Anker Hafenbar, Hafenstraße 1. Ab 9 Uhr können Besucher der Musik lauschen und sich den Kesselgulasch schmecken lassen. Ab 16 Uhr legt Mac Le Bash auf.

In Fritzes Bootshaus in Niegripp, Hauptstraße 1, sollen Bierwagen und Leckeres vom Grill zahlreiche Besucher anziehen. Ab 10 Uhr kann auf der Terrasse gefeiert werden.

Möser

Auch in Hohenwarthe kann am Herrentag gefeiert werden. Die Gaststätte Bürgerhaus, Am Sportplatz 29, öffnet ab 11 Uhr ihre Türen. Verköstigt werden die Gäste am Bierwagen und Grill. Dabei können sie der Musik eines DJs lauschen.

Das Landhotel „Zur Trogbrücke“, Elbstraße 6d, in Hohenwarthe lockt bereits ab 10 Uhr mit zahlreichen Grillangeboten.

Auch die Gaststätte und Pension „Zur grünen Tanne“, Chausseestraße 14 in Schermen, will einen Bierwagen vor die Tür stellen. Ab 10 Uhr können sich die Besucher bei stimmungsvoller Musik Gegrilltes schmecken lassen.

Genthin

Am Herrentag können alle, die zu Fuß, mit dem Rad oder der Kutsche unterwegs sind, Rast in Fienerode einlegen. Ab 10 Uhr heißt es in der Gaststätte Schulz in Fienerode „Futtern wie bei Muttern“. Es gibt Schnitzel mit Spargel, Matjeshering, Bier vom Fass sowie Kaffee und Kuchen.

Sonderöffnung im Bootshaus am Elbe-Havel-Kanal in Genthin: Ab 10 Uhr ist die Gastronomie geöffnet. Es gibt Schnitzelgerichte, Ossi-Currywurst und Pommes Frites sowie natürlich kühle Getränke.

Am Herrentag wird auch am Zernausee in Mützel ab 9 Uhr gegrillt und gemütlich bei einem kühlen Getränk zusammen gesessen.

Elbe-Parey

Ein großer Gottesdienst für die Region rund um Genthin findet am Himmelfahrtstag, 29. Mai, in Bergzow statt. Dieser wird im Freien neben der Kirche abgehalten und beginnt um 10.30 Uhr. Für musikalische Unterhaltung sorgen die Posaunenchöre aus Genthin und Schlagenthin. Im Anschluss an den Gottesdienst, zu dem Gäste aus den Pfarrbereichen Genthin, Schlagenthin und Elbe-Parey sowie interessierte Besucher herzlich eingeladen sind, steht ein gemeinsamer Brunch mit Essen und Getränken auf dem Programm. Denn das Fest Christi Himmelfahrt ist schließlich ein kirchlicher Feiertag, an dem gefeiert wird, dass Jesus Christus laut Bibel am 40. Tag seiner Auferstehung in den Himmel aufgestiegen ist.

Der „Lieblingsplatz“ in Parey lädt am Herrentag, 29. Mai, von 11.30 Uhr bis 17 Uhr zum Herrentags-Familienfest ein. In der Zeit gibt es Fassbier, Gegrilltes und weitere Leckereien. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.

Jerichow

Das Eiscafé Köppe lädt am Herrentag, 29. Mai, auf den Hof nach Jerichow ein. Der Anlaufpunkt in der Leninstraße 16 ist am Donnerstag ab 10 Uhr für Umherziehende und Interessierte geöffnet. Die Gäste erwartet eine Auswahl an Eis, Kaffee und Kuchen, ein Grillstand, Bier sowie weitere Getränke.

Der Dorfclub Seedorf lädt zum Herrentag auf den Festplatz in Nielebock ein. Beginn der Veranstaltung am 29. Mai ist 10 Uhr. Schwein am Spieß, Bier und gute Laune versprechen die Veranstalter.