Zu einer Vesper mit dem Magdeburger Domchor unter der Leitung von Domkantor Christian Otto lädt die Theologische Hochschule Friedensau ein. Der Abend soll ganz im Gedenken an die Zerstörung von Magdeburg am 16. Januar 1945 stehen.

Magdeburger Domchor singt am 18. Januar in Friedensau

Friedensau. - Einmal mehr erweist sich der Hochschulort Friedensau als ein idealer Treffpunkt für Gruppen, die gemeinsam Projekte auf die Beine stellen wollen. Und dabei muss man auch nicht unbedingt eine Pfadfindergruppe sein.

Magdeburger Domchor begeht in diesem Jahr Jubiläum

Auch der Magdeburger Domchor unter der Leitung von Domkantor Christian Otto verlebt in diesem Januar sein Probenwochenende in Friedensau und möchte es dem gastgebenden Ort auf seine Weise danken: Zu einer für alle Interessierten öffentlichen Vesper laden der Magdeburger Domchor und die Theologische Hochschule Friedensau für den bevorstehenden Sonnabend, 18. Januar, in die Kapelle, An der Ihle 5, in Friedensau ein. Beginn dieser Veranstaltung ist um 19.30 Uhr.

Der Magdeburger Domchor kann auf ein 200-jähriges Bestehen zurückblicken, heißt es in der Einladung zu der Veranstaltung: „Er führt erfolgreich große Chorwerke auf, die ihn auf Konzertreisen durch Europa und bis nach Israel führten.“

Im diesjährigen Veranstaltungsprogramm werden die beiden traditionellen Gesänge zur abendlichen Vesper und Komplet erklingen: das „Magnificat“ (der Lobgesang der Maria) und das „Nunc Dimittis“ (der Lobgesang des Simeon) in einer Vertonung des britischen Komponisten Charles Villiers Stanford für Chor und Orgel.

Magdeburger Domchor wird bekannte Werke zum Besten geben

Thematisch sollen im Zentrum des Konzerts Werke zum Gedenken an die Zerstörung von Magdeburg am 16. Januar 1945 stehen, heißt es.

Es erklingen Rudolf Mauersbergers „Wie liegt die Stadt so wüst“, Dietrich Bonhoeffers Lied „Von guten Mächten wunderbar geborgen“ sowie eine eindrückliche zeitgenössische Vertonung von Psalm 31 „In dich hab ich gehoffet, Herr“, der von der Anrufung Gottes in tiefer Bedrängnis erzählt.

Der Eintritt zu der geistlichen Abendmusik am kommenden Sonnabend in der Friedensauer Kapelle ist frei.