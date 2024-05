Das 32. Bahnhofsfest des Kleinbahnvereins findet am 25. und 26. Mai in Magdeburgerforth statt.

Magdeburgerforth - Der Traditionsverein Kleinbahn des Kreises Jerichow I veranstaltet am 25. und 26. Mai auf dem Museumsbahnhof Magdeburgerforth sein 32. Bahnhofsfest. Dazu sind alle kleinen und großen Eisenbahnfreunde eingeladen. Für die kleinen Gäste fährt die Feldbahn wieder und kann auch die Gartenbahn-Anlage bestaunt werden. Der Museumsraum steht zur Besichtigung bereit. Wer möchte, kann sich am Glücksrad versuchen. Auf die kleinen Besucher wartet auch eine Hüpfeburg. Ein paar Verkaufsstände, unter anderem für die Fans der kleinen Bahnen, werden das Bahnhofsfest bereichern.

Grillwurst, Suppe und Kuchen

Für das leibliche Wohl ist unter anderem mit Grillwurst und Suppe sowie mit Kuchen aus der „Heimproduktion“ im Bahnhofsbistro ausreichend gesorgt.

Der Bahnhof ist am Sonnabend, 25. Mai, von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag, 26. Mai, von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt für Erwachsene zwei Euro, Kinder bis 14 Jahre, Schüler und Studenten ein Euro und für die Familienkarte (zwei Erwachsene und drei Kinder, Eintritt wird mit Fahrkarte verrechnet) fünf Euro. Der Museumszug fährt zu jeder vollen Stunde, der erste um 10 Uhr und der letzte am Sonnabend um 17 Uhr und am Sonntag um 15 Uhr. Der Fahrpreis beträgt für Erwachsene sechs Euro, Kinder vier Euro sowie für die Familienkarte (zwei Erwachsene und zwei Kinder) 16 Euro. Für jedes weitere Kind werden zwei Euro fällig.

Schlechtes Wetter sollte von einem Besuch nicht abhalten, denn alle Wagen haben ein Dach und im Bistro und in der Terrasse des Bahnhofsgebäudes kann man trocken und gemütlich sitzen.

Verein wurde 2000 gegründet

Am 9. September 2000 wurde in Magdeburgerforth der Eisenbahnverein, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, dass die ehemalige „Kleinbahn des Kreises Jerichow I“, die bis 1965 zwischen Burg und Ziesar beziehungsweise Gommern durchs Jerichower Land dampfte, nicht in Vergessenheit gerät, gegründet. Im November 2005 kaufte der Verein den Bahnhof Magdeburgerforth.