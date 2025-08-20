Ein Herzinfarkt während einer Radtour durch den Harz hätte Norbert Schmidt fast das Leben gekostet. Doch zwei Fremde eilten zur Hilfe. Eine von ihnen kommt aus Wernigerode und berichtet nun, wie sie den dramatischen Moment erlebt hat.

Norbert Schmidt (rechts) - hier während einer Pause auf einer seiner Radtouren - hat im Harz einen Herzinfarkt erlitten. Nun sucht er seine beiden Lebensretter.

Wernigerode. - Ohne ihre Hilfe wäre er heute nicht mehr da, ist Norbert Schmidt sicher. Der 74-Jährige hat während einer Radtour durch den Harz einen Herzinfarkt erlitten - mitten im Wald, allein, ohne Handyempfang. Zwei Fremde sind ihm zu Hilfe geeilt. Eine seiner Retterinnen hat sich nach einem Suchaufruf gemeldet. Wie hat sie den Schreckensmoment erlebt?