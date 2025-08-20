Autofahrer aufgepasst: Auf der B79 bei Dardesheim (Harzkreis) gilt seit Kurzem Tempo 70 statt 100. Viele Autofahrer bemerken die Änderung zu spät – zum Teil mit teuren Folgen. Was das neue Tempolimit für Autofahrer bedeutet.

B79 im Harz: Warum hier auf einmal Tempo 70 gilt – und warum das einem Fahrer zum Verhängnis wurde

Im Höhe Dardesheim (Harzkreis) gilt auf der B79 seit einigen Monaten auf einem längeren Streckenabschnitt Tempo 70 - die Polizei kontrolliert dort verstärkt die Geschwindigkeiten.

Dardesheim. - Böse Falle, wenn die Macht der Gewohnheit zuschlägt: Bis vor einigen Monaten galt auf der Bundesstraße 79 im Bereich der Ortsumfahrung von Dardesheim (Harzkreis) zwischen den Einmündungen von Badersleben und Zilly (beide B 244) noch Tempo 100. Das hat sich geändert: Die Höchstgeschwindigkeit wurde zwischen beiden Punkten auf maximal 70 Kilometer pro Stunde reduziert. Die Polizei kontrolliert verstärkt die Einhaltung dieses Limits.