  4. Tempokontrolle bei Dardesheim: B79 im Harz: Warum hier auf einmal Tempo 70 gilt – und warum das einem Fahrer zum Verhängnis wurde

Autofahrer aufgepasst: Auf der B79 bei Dardesheim (Harzkreis) gilt seit Kurzem Tempo 70 statt 100. Viele Autofahrer bemerken die Änderung zu spät – zum Teil mit teuren Folgen. Was das neue Tempolimit für Autofahrer bedeutet.

Von Dennis Lotzmann 20.08.2025, 12:25
Im Höhe Dardesheim (Harzkreis) gilt auf der B79 seit einigen Monaten auf einem längeren Streckenabschnitt Tempo 70 - die Polizei kontrolliert dort verstärkt die Geschwindigkeiten. Symbolbild: Imago/Wolfgang Maria Weber

Dardesheim. - Böse Falle, wenn die Macht der Gewohnheit zuschlägt: Bis vor einigen Monaten galt auf der Bundesstraße 79 im Bereich der Ortsumfahrung von Dardesheim (Harzkreis) zwischen den Einmündungen von Badersleben und Zilly (beide B 244) noch Tempo 100. Das hat sich geändert: Die Höchstgeschwindigkeit wurde zwischen beiden Punkten auf maximal 70 Kilometer pro Stunde reduziert. Die Polizei kontrolliert verstärkt die Einhaltung dieses Limits.