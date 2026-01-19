weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  4. Neujahrempfang mit guten Aussichten: Malle-Party, Oktoberfest und Traktorpulling: Im kleinen Dorf Hohenziatz geht es hoch her 2026

Die Aussichten für den kleinen Ort Hohenziatz auf 2026 stehen voll auf Party und Unterhaltung. So zumindest die Aussichten, die beim Neujahrsempfang gegeben wurden. Was alles im Veranstaltungskalender steht.

Von Stephen Zechendorf 19.01.2026, 06:41
Die Band Milliree steuerte den Soundtrack zum Hohenziatzer Neujahrsempfang bei.
Die Band Milliree steuerte den Soundtrack zum Hohenziatzer Neujahrsempfang bei. Fotos: Stephen Zechendorf

Hohenziatz - Hohenziatz gehört zu den wenigen kleinen Orten, die sich einen eigenen Neujahrsempfang erlauben. 2026 ging dieser zum nunmehr 20. Mal über die Bühne und das mit besten Aussichten für das Jahr - denn der Veranstaltungskalender des kleinen Dorfes ist proppenvoll