Die Aussichten für den kleinen Ort Hohenziatz auf 2026 stehen voll auf Party und Unterhaltung. So zumindest die Aussichten, die beim Neujahrsempfang gegeben wurden. Was alles im Veranstaltungskalender steht.

Malle-Party, Oktoberfest und Traktorpulling: Im kleinen Dorf Hohenziatz geht es hoch her 2026

Die Band Milliree steuerte den Soundtrack zum Hohenziatzer Neujahrsempfang bei.

Hohenziatz - Hohenziatz gehört zu den wenigen kleinen Orten, die sich einen eigenen Neujahrsempfang erlauben. 2026 ging dieser zum nunmehr 20. Mal über die Bühne und das mit besten Aussichten für das Jahr - denn der Veranstaltungskalender des kleinen Dorfes ist proppenvoll