Magdeburg, Deutschland
  4. Ortsjubiläum: 1200 Jahre Welsleben: Komitee plant Festwoche und sucht Logo

Viele Ideen sind bereits für das 1.200-jährige Ortsjubiläum in Welsleben gesammelt worden. Neben helfenden Händen sucht das Festkomitee noch ein passendes Logo für das Jubiläum.

Von Bianca Heimert 19.01.2026, 07:00
Auf Welslebens Kirchplatz könnte ein Mittelaltermarkt anlässlich des Jubiläums stattfinden.
Auf Welslebens Kirchplatz könnte ein Mittelaltermarkt anlässlich des Jubiläums stattfinden. Foto: Bianca Heimert

Welsleben. - Allmählich geht es in Welsleben in die heiße Phase. Der Kalender zeigt nur noch neun Monate an, bis die große Festwoche zum 1.200-jährigen Jubiläum beginnt. Neun Monate, in denen noch viel vorbereitet, geplant, gewerkelt und organisiert werden muss.