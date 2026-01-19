Viele Ideen sind bereits für das 1.200-jährige Ortsjubiläum in Welsleben gesammelt worden. Neben helfenden Händen sucht das Festkomitee noch ein passendes Logo für das Jubiläum.

Auf Welslebens Kirchplatz könnte ein Mittelaltermarkt anlässlich des Jubiläums stattfinden.

Welsleben. - Allmählich geht es in Welsleben in die heiße Phase. Der Kalender zeigt nur noch neun Monate an, bis die große Festwoche zum 1.200-jährigen Jubiläum beginnt. Neun Monate, in denen noch viel vorbereitet, geplant, gewerkelt und organisiert werden muss.