Prozess am Amtsgericht Burg Mann beklaut Online-Romanze, um Crystal-Meth-Konsum zu finanzieren
Ein 41-Jähriger steht wegen Diebstahl vor dem Amtsgericht Burg. Seine Drogenvergangenheit hat er hinter sich gelassen - wie ein einziger Satz seiner Frau sein ganzes Leben änderte.
Aktualisiert: 07.08.2025, 07:35
Burg - Drogenkonsum holt das Schlimmste aus einem Menschen heraus – denn eine solche Sucht muss finanziert werden. Ein 41-jähriger Haldenslebener soll dafür im August 2022 seine Online-Bekanntschaft unter falschem Vorwand beklaut haben.