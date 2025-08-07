weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Prozess am Amtsgericht Burg Mann beklaut Online-Romanze, um Crystal-Meth-Konsum zu finanzieren

Ein 41-Jähriger steht wegen Diebstahl vor dem Amtsgericht Burg. Seine Drogenvergangenheit hat er hinter sich gelassen - wie ein einziger Satz seiner Frau sein ganzes Leben änderte.

Von Melvin Thum Aktualisiert: 07.08.2025, 07:35
Der 41-jährige Haldenslebener muss sich vor Gericht für Diebstahl verantworten. Seit der Tat hat sich sein gesamtes Leben verändert.
Der 41-jährige Haldenslebener muss sich vor Gericht für Diebstahl verantworten. Seit der Tat hat sich sein gesamtes Leben verändert. Foto: Melvin Thum

Burg - Drogenkonsum holt das Schlimmste aus einem Menschen heraus – denn eine solche Sucht muss finanziert werden. Ein 41-jähriger Haldenslebener soll dafür im August 2022 seine Online-Bekanntschaft unter falschem Vorwand beklaut haben.