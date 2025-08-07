Prozess am Amtsgericht Burg Mann beklaut Online-Romanze, um Crystal-Meth-Konsum zu finanzieren

Ein 41-Jähriger steht wegen Diebstahl vor dem Amtsgericht Burg. Seine Drogenvergangenheit hat er hinter sich gelassen - wie ein einziger Satz seiner Frau sein ganzes Leben änderte.