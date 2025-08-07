Schnellzuglegende im Harz Die Woche der Entscheidung für den Schnellzug SVT Görlitz in Halberstadt
Die Bahnfreunde und die VIS in Halberstadt waren kurz vor dem Ziel. Doch dann kam die Absage aller Sonderfahrten mit der Schnellzuglegende SVT Görlitz. So soll es weitergehen.
Aktualisiert: 07.08.2025, 10:03
Halberstadt. - Der Schnellzug SVT Bauart Görlitz der Reichsbahn bleibt länger als geplant in Halberstadt. Die Rekonstruktion bei der VIS wird noch dauern. Mario Lieb, Geschäftsführer des Sanierungsträgers SVT Görlitz GmbH, erklärt warum und wie es weitergehen soll.