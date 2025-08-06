weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Neue S-Bahn spricht Pendler an: Zusatzfahrt nach Burg und Magdeburg

Mit dem Fahrplan 2028 nimmt eine neue S-Bahn von Burg über Magdeburg nach Schönebeck ihren Betrieb auf. Auch Fahrgäste aus Genthin können zusteigen.

Von Marco Papritz Aktualisiert: 07.08.2025, 09:53
Ab 2028 soll zwischen Burg, Magdeburg und Schönebeck eine neue S-Bahn pendeln. Da sie Mitarbeiter der geplanten Chipfabrik hätte zur Arbeit bringen können, wurde sie von vielen als „Intel-Zug“ bezeichnet. Nun ist klar, dass der US-Konzern nicht kommen wird.
Genthin. - Alles neu im Streckennetz der Bahn: Ab dem Jahr 2028 rollt im neuen Elektronetz Nord Magdeburg (Enorm) die S1 von Burg über Magdeburg nach Schönebeck. Die wird auch für Fahrgäste aus dem Bereich Genthin interessant. Mit einer Einschränkung.