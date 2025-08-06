Ab 2028 soll zwischen Burg, Magdeburg und Schönebeck eine neue S-Bahn pendeln. Da sie Mitarbeiter der geplanten Chipfabrik hätte zur Arbeit bringen können, wurde sie von vielen als „Intel-Zug“ bezeichnet. Nun ist klar, dass der US-Konzern nicht kommen wird.

Fotomontage: Papritz/prePress Media Mitteldeutschland