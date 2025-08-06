Neue S-Bahn spricht Pendler an Zusatzfahrt nach Burg und Magdeburg: Warum Fahrgäste aus Genthin früh aufstehen müssen
Mit dem Fahrplan 2028 nimmt eine neue S-Bahn von Burg über Magdeburg nach Schönebeck ihren Betrieb auf. Auch Fahrgäste aus Genthin können zusteigen.
Aktualisiert: 07.08.2025, 09:53
Genthin. - Alles neu im Streckennetz der Bahn: Ab dem Jahr 2028 rollt im neuen Elektronetz Nord Magdeburg (Enorm) die S1 von Burg über Magdeburg nach Schönebeck. Die wird auch für Fahrgäste aus dem Bereich Genthin interessant. Mit einer Einschränkung.